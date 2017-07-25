|News sites
|Audiovisuals
|Advocacy groups
|Political Org
|Sport/culture
|» አማርኛ
|» Abugida
|» Addisdimts
|» SMNE
|» Andinet/UDJ
|» Ethiosport
|» Addis Voice
|» Ethioreference
|» DW Amharic
|» EHRCO
|» Andinet/USA
|» ESFNA
|» Cyberethiopia
|» EcadForum
|» VOA Amharic
|» Advocacy Ethiopia
|» EPRP
|» Libro
|» ER
|» Ethiopianege
|» ESAT
|» masreja.com
|» EPRP D
|» Athletics Ethiopia
|» Ethiofreedom
|» EthiopiaZare
|» Ethiotube
|» NES Global
|» Ginbot 7
|» AddisCulture
|» Nazret
|» Quatero
|» Tena'dam
|» Gasha
|» Shengo
|Music sites
|» EthioMedia
|Local src
|» Diretube
|» Amnesty
|» ONLF
|»
|» Zehabesha
|» Addisfortune
|» Ethiopianege
|Blogs
|» Timret
|» Lucyzare
|» Tadias
|» Capital
|» Lucyzare
|» Ethioreference
|EPRDF src
|» harartubes
|» Africa media
|» Ethiosun
|» Goolgule
|» Abe Tokichaw
|» Aigaforum
|» » » » »»
|» Maledatimes
|» Reporter
|» Ethio Diaspora
|» Z'Ethiopia
|» Walta
|» » All Links » »
24 July 2017 northernnatalcourier
Dannhauser police have launched a manhunt following the shooting to death of a 47-year-old Ethiopian foreign national at a garage on Friday evening.
Police said Alemu Abako and his wife were at a tuckshop, adjacent to a garage in Annieville ,at about 7.30pm when they were approached by a group of men who opened fire on Mr Abako, fatally wounding him in the chest and stomach.
He died on the scene.
The motive for killing is unknown at this stage and as the police would like to appeal to the members of the community to assist with any information which could lead to the arrest of the suspects. Information can be phoned through to 034 621 6500.
Marta Neger
July 25, 2017 at 1:22 PM
Amharic, ዶ/ር ሰማህኝና ጥያቂዋ thank you!
አንዳንድ የቃላት ችግሮች በማንሳት ልጀምር::
በመጀመሪያ ደረጃ አንቀጽ 49(5) ስለ “ጥቅም ” (interest) እንጂ ስለ “መብት” (right) አይናገርም::ህገመንግስቱ በአማርኛ “ልዩ ጥቅም” በእንግሊዝኛው ደግሞ “special interest” ይለዋል:: ከህግ አንጻር በ”ልዩ ጥቅም ” እና በ “መብት” መካከል ልዩነት አለ:: አሁን የቃላት ምርጫን ምን አመጣው ሊባል ይችላል:: ትክክለኛ ሃሳብ ለመስጠት ህገመንግስቱን እንዳለ ቃላት ሳይለውጡ ማቅረብ ያስፈጋል:: ዶ/ር ሰማህኝ ግን ሰለ “መብት” ማውራት ጀምሮ በዚያው ይጨርሰዋል:: ብዙ ሰዎች የህግ አዋቂ ያውም ዶ/ር ተናገር ከተባለ እንደመጽሃፍ ቅዱስ ቃል እንዳለ ሊደግሙት ስለሚችሉ መጠንቀቅ ይገባል ባይ ነኝ:: ጠያቂዋ ትሻላለች ልበል? ደጋግማ “ጥቅም” ስትል ትደመጣለች::
በሃገራችን ህግ መሰራት ደግሞ መታየት ያለበት አስገዳጁ የአማርኛው ቅጅ ነው:: የእንግሊዝኛው ቅጂ የሚታየው በአማርኛ የተጻፈውን በሚግባ ለመረዳትና ለመተንትን እንጂ እንግሊዝኛውን ይዞ አስችጋሪና የተወሳሰበ ጉዳይ ላይ እንደፈለጉ ለመናገር አይደለም:: አማርኛውና እንግሊዝኛው ጎን ለጎን የሰፈሩበት የህገመንግስቱ ነጋሪት ጋዜጣ ከኢንተርኔት ይገኛል:: ዶ/ር ሰማህኝ ህገመንግስቱ “የኢትዩጵያ ህዝብ አያውቀውም – በማጽደቁ አልተሳተፈም – በሀገሪቱ አንድነት የሚያምኑ ዋነኛ የፖለቲካ ድርጅቶችም አልተወከሉበትም አዲስ አበባ ተሳተፈም ስለሆነም እውቅና የለውም” በማለት ከህገመንግስቱ የሚመነጩ ጉዳዩችን መብትና ግዴታዎች ጭምር ዋጋ እንደሌላቸው ቢናገርም በተቃራኒው የሚያስቡ የህግ ስዎች አሉ: ምንም እንዃ ዶ/ር ሰማህኝ ህገመንግስቱን ቢያጣጥልም ያላለውን አለ ማላት ትክክል አይሆንም:
ምሳሌ ልስጥ: –
ዶ/ር ሰማህኝ በህገመንግስቱ አንቀጽ 49 (5) ውስጥ የሌለ “ማህበራዊ ጉዳዩች” የሚል ነገር አስገብቷል:: ነገሩ በአማርኛው ውስጥ የለም:: በእንግሊዝኛው “”social services” የተባለውን መተርጎሙ ነው:: በአማርኛው ላይ ቃሉ “ማህበራዊ አገልግሎት” በሚል ተተርጉሟል:: ልዩነት አላቸው የላቸውም ራሱን የቻለ ጥያቄ ቢሆንም ያልተጻፈን እንደተጻፈ አድርጎ መናገር ትክክል አይመስለኝም:: የተባለው ፍርድ ቤት ቢሆን ኖሮ የዚህ አይነት የቃላት አጠቃቀም ግዴለሽነት ለተቃዋሚ ጠበቃ የተመቸና ደንብኛንም የሚጎዳ በሆነ ነበር:: ደግነቱ አሁን የሚከተለው ጉዳት አድማጭን ማሳሳት ብቻ ነው::
ከላይ ያነሳሗቸውን ነጥቦች የታዘብኩት በመጀመሪያው ሁለት ወይም ሶሰት ደቂቃዎች ነው:: ዶ/ር ሰማህኝ በህገመንግስቱና በሌሎች ታዛማጅ ህጎችና በአዲሱ ረቂቅ ላይ ጥልቅ የህግ ትምህርት ይሰጣል ብዬ ስጠብቅ ወደፖለቲካው ዘው ብሎ ግብቶ ሌሎች ሲናገሩት የሰነበቱትን ይደግማል:: የፖለቲካውን ሃሳብ ሲያጠቃልል “ረቂቅ አዋጁ ለኢትዩጵያ ህዝብ መሰረታዊ ለውጥ የሚያመጣ ነው ብዬ አላስብም” በሚል ይደመድማል:: ይህ ለብዙዎች ግልጽ ነገር ነው::
ፖለቲካ ቢሆንም አዲስ አበባን ከታሪክ – ከህዝቦች ጥንቅርና አሰፋፈር እንዲሁም እድገት አንጻር መመልከት ትክክል ይመስላኛል::
ይህም ሆኖ ህገመንገስቱ በዚህም ጉዳይ ላይ የሚለውን መመልከት በተገባ ነበር:: የአዲስ አበባ የባለቤትነት ጉዳይ በመሰረቱ አዲስ አበባ ያረፈችበት መሬት ባለቤትነት ጥያቄ ነው:: በታሪክ ከግራኝ አህመድና የኦሮሞ መስፋፋት በፊትና በሗላ ያልወን የመሬት (የክልል) ባላቤትነትና ይዞታ መለዋወጥ ታሪክ ለታሪክ ትተን አሁን በህግ ያለውን ብንመለከት የህገ መንግስቱ አንቀጽ 40(3) የገጠርም ሆነ የከተማ መሬትና የተፈጥሮ ሃብት ባላቤትነት መብት የመንግስትና የህዝብ ብቻ ነው:: መሬት የማይሸጥ የመይለወጥ የኢትዩጵያ ብሄሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች የጋራ ንብረት ነው” ይላል:: ይህው ሃሳብ በአንቀጽ 40(6) ላይ ተደግሞ ይገኛል::
የህገመንግስቱ አንቀጽ 51(1) ደግሞ የመሬት አጠቃቀምና ጥበቃን በሚመለከት ህግ የማውጣት ስልጣን የፌደራል መንግስት እንደሆን ደንግጓል:: መሬትን በሚመለከት የክልል ስልጣን የፌደራል መንግስት ባወጣው ህግ መሰረት “ማስተዳደር” ብቻ ነው:: ይሀ በአንቀጽ 52(2) (መ) ስር ሰፍሯል::
ህገመንግስቱ ያጸደቁት አካሎች በመግቢያው ላይ እንዳሰፈሩት ሃሳባቸው “አንድ የፖለቲካ ማህበረሰብ ለመፍጠር” እንደሆነ በተደጋጋሚና ግልጽ በሆነ ቋንቋ ተገልጿል:: መሬትን “የኢትዩጵያ ብሄሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች የጋራ ንብረት” ማድረግና የክልልሎችን መብት በ”ማስተዳደር” ደረጃ ብቻ መገደብ ማለት ማናቸውም ብሄርም ሆነ ብሔረሰብ ወይም ህዝብ የተወሰነን ክልል መሬት በግሉ በባለቤትነት እንዳይጠይቅ ወይም እንዳይዝ ማገዱ ነው:: በዚህ ላይ አንቀጽ 49 አዲስ አበባ ተጠሪነቱ ለፌደራል መንግስት የሆነ ራሱን በራሱ የሚያስተዳድር የፌደራል መንግስት ረእሰ ከተማ በማድረግና ነዋሪዎቹም በፌደራል የተወካዩች ምክር ቤት እንዲወከሉ በማስቻል ከኦሮሚያ “አስተዳደር” ውጭ አድርጎታል:: ይህን ይበልጥ ግልጽ የሚያደርገው የዚሁ አንቀጽ ቁጥር 5 ነው::
ከፍ ብለን እንዳየነው ከህገመንግስቱ መግቢያና ዝርዝር አንቀጾች አንጻር አንዳንድ የኦሮሞ መብት ተሟጋቾች በአዲስ አባብ ላይ የሚያነሱት የባለቤትነትም ሆነ የማስተዳደር ጥያቄ ህጋዊ ድጋፍ የለውም:: ህገመንግስቱ ደግም ሌላ የሚቃረነው ህግ ቢውጣ ተፈጻሚነት እንደሌለው ስለደነገገ የዚህ አይነት ጥያቄዎች በህግ ቢወጡ ተፈጻሚነት አይኖራቸውም:: የህገመንግስቱ ድንጋጌዎች ለመለወጥ ደግሞ ራሱ ህገመንግስቱ የሚዘረዝራቸው አስቸጋሪ ቅድመ ሁኔታዎች (አንቀጽ 104 – 105) መሟላት አላባቸው:: ከነዚህ ውስጥ አንዱ ሁሉም የክልል ምክር ቤቶች የህገመንግስቱን ማሻሻያ በድምጽ ብልጫ የማጽደቃቸው አስፈላጊነት ነው:: የኦሮሞ መብት ተሟጋቾች አዲስ አበባን በሚመለክት የሚያነሱት የባለቤትነት ወይም የማስተዳደር ጥያቄ ችግር የሚገጥመው የሁሉንም የክልል ምክር ቤቶች ድጋፍ ማግኘቱ ነው:: ህገመንግስቱን እናከብራለን ካሉ ማለቴ ነው:: በጉልበት ክሆነ ሌላ ነገር ነው::
ዶ/ር ሰማህኝና እንደርሱ ህገመንግስቱን የሚቃወሙ ሰዎች የህገመንግስቱ ጥቅም አይታያቸውም:: ብዙዎቹ በየሚዲያው የሚቀርቡ ሰዎች ስለህገመንግስቱ የሚያውቁት አንቀጽ 39 ን ብቻ ነው:: ይህ ደግሞ ማሳዘን ብቻ ሳይሆን ያናድዳል:: ከላይ መሬትን በሚመለከት እንዳየነው የመገንጠል መብት የሚባለው ራሱ ተግባራዊ ሊሆን የማይችል የፖለቲካ ውጥረት ማስተንፈሻ ማሳሪያ ነው:: መሬት የኢትዩጵያ ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች የጋራ ንብረት ከሆነ የራስን እድል በራስ በመወሰን መገንጠል የሚቻለው እንዴት ነው? አንድ ክልል በመሬት ላይ ያለው ስለጣን ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች የመሰረቱት የፌደራል መንግስት ለክልሎች በሚያወጣው ህግ ላይ ሆኖ ስለጣናቸው “በማስተዳደር” ከተገደበ ይህን የውክልና ስልጣን አልፈው የሚገነጠሉት እንዴት ነው? ሂደቱ ህገመንግስታዊ ድጋፍ ስለማይኖረው ተፈጻሚነት የለውም:: የዚህ አይነት ረቂቅ ጥበቃ የሚያደርግ ህገመንግስት እንዴት ተቀባይነት እንዳይኖረ ቅስቀሳ ይደረጋል::
ከዚህ ጋር በተያያዘ ህገመንግስቱ የያዛቸውን የግልና የጋር መብቶች (ዲሞክራሲያዊና የሰባዊ መብቶች) ድንጋጌዎች ማስታወስ ያስፈልጋል:: ብዙዎች እንደሚሉት ሀገመንግስቱ እንዳል ተግባራዊ ቢሆን ኖሮ አሁን ሃግረቱን ወጥሮ የያዙ የፖለቲካና ሌሎች በርካታ ጉዳዩች በቀላሉ በተፈቱ ነበር:: ከአንቀጽ 39 በስተቀር ስለሀገመንግስቱን ምንም የማያውቁ ተቃዋሚዎች ሲያጥሉት ስልጣን ላይ ያለው መንግስት ይከፋል ብሎ ማሰብ የዋህነት ነው:: እንዲያውም የሚፈልገው ይህን የማጣጣል ሰራ ነው:: ለዚህ ነው በርካታ የህግ ባለሙያዎች ህገመንግስቱን በጥንቃቄ ማጥናትና ተግባራዊ እንዲሆን ጥረት ማድረግ ከማጣጣል እጅግ የተሻለ አድረገው የሚያዩት:: አልፎ ተርፎም በህገመንግስት ፍርድ ቤት መቋቋም አስፈላጊነት ላይ አትኩሮት መስጠት እንደሚያስፈልግ የሚናገሩትና የሚጽፉት::
ዶ/ር ሰማህኝ እነዚህን ህገመንግስታዊ ነጥቦች ማየት አለመቻሉ ይገርማል::
ይቀጥላል::